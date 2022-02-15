Коронавирус в Томской области: за сутки зафиксировано менее тысячи случаев

За последние сутки в Томской области зафиксировали 889 случаев заражения ковидом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Выздоровели — 154 человека, госпитализировали — 252, сообщается о двух смертях.

Всего за все время коронавирусом в регионе заболели 81 446 человек, выздоровели — 65 817. Официально сообщается о 726 смертях. Северск в данной статистике не учитывается. Информация на сайте ФМБА России не обновляется с 10 февраля, ничего не говорится и на сайте администрации города. Но на 10 февраля там за все время зафиксировали 22 613 случаев заболевания, в инфекционном отделении находится 132 пациента, еще 52 человека — в медучреждениях Томска. Из числа ранее заболевших 18 480 человек выздоровели.