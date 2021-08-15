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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 15 августа
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 15 августа

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 48 человек.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 39 010 человек, 34 063 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 524 человек. 

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России на 12 августа, в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 703 случая заражения коронавирусом, 8 905 человек выздоровели.

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