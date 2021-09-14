Коронавирус в Томской области: данные на 14 сентября

93 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 59 пациентов. О новых летальных случаях оперштаб не сообщает.

С начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 217 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 35 577 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 552 человека.

Напомним, Северск в данную статистику не входит. По данным на 13 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 252 случая заболевания COVID-19, 9 548 человек выздоровели.