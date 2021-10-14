Коронавирус в Томской области: данные на 14 октября

121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией официально зафиксировали в Томской области за последние сутки, выздоровел — 51 человек. О новых летальных случаях оперштаб не сообщает.

Таким образом, за все время коронавирус официально диагностировали у 45 063 человек, выздоровели 37 389 пациентов. Скончались от коронавируса в Томской области 576 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 14 октября в городе с начала пандемии зарегистрировано 11 218 случаев заболевания COVID-19, 10 067 человек выздоровели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время в России зарегистрировано более 7,8 миллионов случаев COVID-19. За сутки — 31 299 тысяч (это максимум с начала пандемии). При этом в России зафиксирован очередной рекорд по смертности с начала пандемии — за сутки умерли от коронавируса 986 человек. За все время скончались 220 315 человек.