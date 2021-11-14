Коронавирус в Томской области: данные на 14 ноября

267 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 41 человек. О случаях смерти от коронавируса ничего не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 51 600 человек, 38 979 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 611 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 12 ноября, в городе за все время выявили 13 960 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 236 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 38 823 человека, выздоровели 29 821 человек, умерли за сутки 1 219 человек.