Коронавирус в Томской области: данные на 14 февраля

1031 случай заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 132 человека. Госпитализировали 101 пациента, сообщается об одном летальном случае.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 80 557 человек, 65 663 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 724 человека. Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 10 февраля, там за время пандемии выявили 22 613 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 18 480 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456. Выздоровели 97 185 пациентов. Число умерших возросло за сутки на 683.
Заболеваемость ковидом за неделю увеличилась в 74 регионах России.
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что технология может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели больного. Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, что уменьшит расходы на производство и повлияет на оперативность получения результатов.