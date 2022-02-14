Коронавирус в Томской области: данные на 14 февраля

1031 случай заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 132 человека. Госпитализировали 101 пациента, сообщается об одном летальном случае.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 80 557 человек, 65 663 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 724 человека. Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 10 февраля, там за время пандемии выявили 22 613 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 18 480 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456. Выздоровели 97 185 пациентов. Число умерших возросло за сутки на 683.

Заболеваемость ковидом за неделю увеличилась в 74 регионах России.