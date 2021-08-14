Коронавирус в Томской области: данные на 14 августа

126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 39 человек.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 38 885 человек, 34 015 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 524 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России на 12 авгутса, в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 703 случая заражения коронавирусом, 8 905 человек выздоровели.

В России за последние сутки выявлено 22 144 новых случая заражения ковидом, с начала пандемии зарегистрировано 6,5 миллионов заболевших. Выздоровели 5,8 миллионов пациентов, 169,9 тысяч умерли, из них 819 — за последние сутки.

Напомним, 13 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, в регионе удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом. «Рост заболеваемости в регионе остановлен, в последнюю неделю мы фиксируем плато и сейчас сосредотачиваемся на вакцинации. На сегодняшний день привились 49,5% жителей, подлежащих вакцинации. В том числе — 33% граждан старше 60 лет», — заявил Жвачкин на онлайн-совещании с участием вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.