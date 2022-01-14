Коронавирус в Томской области. Данные на 14 января

С начала пандемии в регионе ковидом официально переболели 63 542. Выздоровели 55 152. По данным оперативной статистики известно о смерти 687 пациентов. С марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области, по данным Росстата, от ковида умерли 2485 человек. Такое расхождение связано с тем, что в ежедневную статистику федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом попадают лишь смерти людей, у которых коронавирус подтвержден ПЦР-тестом.

113 случаев ковида официально подтвердилось в Томской области за последние сутки. Два пациента скончались, сообщает оперштаб. Выздоровление подтверждено у 456 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заболевших в России превысило 10 млн человек. Из них под медицинским наблюдением остаются 880 775 человек. За весь период в России от коронавируса, по данным оперштаба, скончалось 319 911 человек.

Ранее руководство страны прогнозировало, что через две недели в стране может начаться новый подъем заболеваний ковида, связанный с распространением нового омикрон-штамма. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, темпы заболеваемости COVID-19 последние два месяца снижались.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились. Фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности», — сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.

По его словам, ситуация в других странах, где распространяется «Омикрон»-штамм, показывает необходимость подготовки к этому и в России. При этом Мурашко добавил, что в данном случае необходимо учитывать течение заболевания и особенности распространения.

«Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова», — цитируют министра «Известия».