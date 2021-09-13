Коронавирус в Томской области: данные на 13 сентября

94 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 53 пациента выздоровели, о летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 124 человека, число выздоровевших достигло 35 518 пациентов. Умерло от коронавируса в Томской области за все время 552 человека.