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Коронавирус в Томской области: данные на 13 ноября

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269 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. От коронавируса умерли трое человек. Выздоровели за сутки 46 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 51 333 человека, 38 938 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 611 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 12 ноября, в городе за все время выявили 13 960 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 236 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 39 256 человек, выздоровели 33 802 человек, умерли за сутки 1 241 человек.

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