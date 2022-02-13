Коронавирус в Томской области: данные на 13 февраля

В Томской области за сутки зафиксировали 1067 случаев заражения коронавирусом, 151 человек госпитализировали, 126 человек выздоровели за сутки. О смертях от ковида ничего не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 79 526 человек, 65 531 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 723 человека. В эту статистику не входит Северск, в закрытом городе, по данным на 10 февраля, за время пандемии выявили 22 613 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 18 480 человек.

По всей России за сутки выявили 197 949 случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 101 568. Умерли 607 пациентов.