Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Коронавирус в Томской области: данные на 13 февраля
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 13 февраля

ТВ2 ТВ2

В Томской области за сутки зафиксировали 1067 случаев заражения коронавирусом, 151 человек госпитализировали, 126 человек выздоровели за сутки. О смертях от ковида ничего не сообщается. 

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 79 526 человек, 65 531 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 723 человека. В эту статистику не входит Северск, в закрытом городе, по данным на 10 февраля, за время пандемии выявили 22 613 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 18 480 человек.

По всей России за сутки выявили 197 949 случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 101 568. Умерли 607 пациентов.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.