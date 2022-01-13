Коронавирус в Томской области: данные на 13 января

110 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Выздоровели — 441 человек. О новых летальных случаях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 429 человек, 54 696 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 685 человек.
В эту статистику не входит Северск. По данным на 13 января, в городе за все время выявили 17 541 случай заболевания COVID-19, выздоровели 17 079 человек.
В России за последние сутки зафиксировано 21 155 новых случаев заражения COVID. Это максимум с начала года и на три тысячи больше, чем днем ранее. Выздоровели 25 984 человека. Число умерших возросло за сутки на 740.
Напомним, вице-премьер правительства Татьяна Голикова на совещании президента с кабмином сообщила о том, что из-за высокой скорости распространения нового штамма коронавируса «омикрона» в ближайшее время показатели заболеваемости коронавирусом будут кратно расти, сообщает Интерфакс. В регионы России волна, по прогнозам, может дойти уже через две недели. По словам Голиковой, анализ распространения штамма за рубежом и обозначившаяся тенденция выявления его в Москве и области показали, что «омикрон» от трех до семи раз более заразный.