Коронавирус в Томской области: данные на 13 января

110 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Выздоровели — 441 человек. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 429 человек, 54 696 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 685 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 13 января, в городе за все время выявили 17 541 случай заболевания COVID-19, выздоровели 17 079 человек.