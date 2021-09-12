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Коронавирус в Томской области: данные на 12 сентября

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95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек. Оперштаб не сообщает о новых летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 42 030 человек, 35 465 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 552 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 12 сентября в Северске с начала пандемии зарегистрировано 10 243 случая заражения коронавирусом, 9 525 человек выздоровели.

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