В Томской области зафиксирован новый антирекорд количества заболеваний коронавирусом за сутки

276 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Это новый антирекорд. О новых летальных исходах болезни не сообщается. Выздоровели за сутки 41 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 51 064 человека, 38 892 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 608 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 12 ноября, в городе за все время выявили 13 960 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 236 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 40 123 человека, выздоровели 33 645 человек, умерли за сутки 1 235 человек.