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Коронавирус в Томской области: данные на 12 февраля

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1 054 случая ковида подтверждено в Томской области за сутки. Из них госпитализированы 196 человек. 151 пациент выздоровел. Оперштаб сообщает о смерти одного человека.  

С начала пандемии ковид официально подтвердился у 78 459 жителей Томской области. Из них 65 405 пациентов выздоровели. Скончались, по данным оперативной статистики, 723 пациента. 

Стопкоронавирус.рф
Стопкоронавирус.рф

В России с начала пандемии зарегистрировано более 13,9 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (203 766 за сутки). За сутки в России от коронавируса умерли 729 человек. 

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