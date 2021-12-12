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Коронавирус в Томской области: данные на 12 декабря

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231 случай ковида за сутки подтвердили в Томской области. Выписали 207 пациентов. О смертях от коронавируса ничего не сообщается. 

Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 58 571 жителя региона. Выздоровели 42 741 пациент. Умерли, по данным оперативной статистики, 646 человек. 

Ранее власти региона отмечали, что темпы заболеваемости ковидом снижаются. В Томской области  коечный фонд  для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 2 655 коек, из них больше 700 (27%) свободны.

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