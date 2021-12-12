Коронавирус в Томской области: данные на 12 декабря

231 случай ковида за сутки подтвердили в Томской области. Выписали 207 пациентов. О смертях от коронавируса ничего не сообщается.

Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 58 571 жителя региона. Выздоровели 42 741 пациент. Умерли, по данным оперативной статистики, 646 человек.