Коронавирус в Томской области. Данные на 11 сентября

Добавим, в выходные томичи смогут поставить прививку от COVID-19 и гриппа в четырех мобильных пунктах вакцинации. Так, с 13 до 20 часов томичи смогут привиться от новой коронавирусной инфекции и гриппа в мобильном пункте вакцинации на первом этаже в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов в пункте вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156); с 10 до 16 часов на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).

Вакцинация от COVID-19 также продолжится в пункте областной библиотеки им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12). В субботу, 11 сентября, с 10 до 15 часов здесь можно будет поставить прививку «Спутник V» или «Спутник Лайт». Эти же прививки по предварительной записи по телефону 8 (3822) 90-80-00 можно поставить с 9 до 15 часов в мобильном пункте вакцинации в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105).

Бесплатная вакцинация от COVID-19 и гриппа в мобильных пунктах доступна всем желающим в возрасте старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают с конца июня. За это время вакцинированы 21 155 человек. За два дня прививку от гриппа в мобильных пунктах поставили 1 028 томичей.