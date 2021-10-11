Коронавирус в Томской области: данные на 11 октября

Еще 97 человек заразились коронавирусной инфекцией в Томской области за последние сутки, выздоровели — 59 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, за все время коронавирус официально диагностировали у 44 715 человек, выздоровели 37 212 пациентов. Скончались от коронавируса в Томской области 573 человека.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 11 октября в городе с начала пандемии зарегистрировано 11 074 случая заболевания COVID-19, 10 031 человек выздоровели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, 11 октября в России зарегистрировано более 7,8 миллионов случаев COVID-19. Также за сутки зафиксировано 957 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 217 372 человека.