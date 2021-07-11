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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 11 июля
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 11 июля

ТВ2
ТВ2 ТВ2
6 часов назад

74 новых случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Умерли от инфекции шесть человек, вылечились — 19 человек, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 34 951 человек, 32 922 человека выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 487 человек.

В России за последние сутки зафиксировано 25 033 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии инфекцией заразились 5,7 миллиона человека. Скончались от ковида за последние сутки 749 пациентов, с начала пандемии — 143 02 человек.

Напомним, в Томске заработал чат-бот по вопросам вакцинации. Чат-бот уже начал работу в «Телеграме» и на официальной странице областного оперативного штаба во «ВКонтакте». Там для начала в личных сообщениях группы нужно написать слово «вакцинация». Данные чат-бота обещают обновлять по мере появления информации.

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