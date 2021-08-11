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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 11 августа
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 11 августа

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

125 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 44 человека, о летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

 

 

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 38 513 человек, 33 885 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 520 человек. Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, за последние сутки там зафиксировано 9 617 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились — 8 868 человек.

Сегодня в России в четвертый раз повторен рекорд по количеству погибших от коронавируса — 799 человек за сутки. В общей сложности от ковида в России умерло 167 241 человек.

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