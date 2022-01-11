Коронавирус в Томской области: за сутки скончались два человека

101 новый случай заражения коронавирусом официально выявили за последние сутки в Томской области. Выздоровели, согласно оперативным данным, 437 человек. Сообщается о двух новых летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 202 человека, 53 809 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 685 человек. Напомним, что в эту статистику не входит Северск. Там, согласно информации на сайте ФМБА России на 11 января, за все время заболели 17 504 человека, 16 996 пациентов выздоровели.

В России число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 17 525. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек.