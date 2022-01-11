Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Коронавирус в Томской области: за сутки скончались два человека
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки скончались два человека

ТВ2 ТВ2

101 новый случай заражения коронавирусом официально выявили за последние сутки в Томской области. Выздоровели, согласно оперативным данным, 437 человек. Сообщается о двух новых летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 202 человека, 53 809 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 685 человек. Напомним, что в эту статистику не входит Северск. Там, согласно информации на сайте ФМБА России на 11 января, за все время заболели 17 504 человека, 16 996 пациентов выздоровели. 

В России число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 17 525. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек.

Сегодня заместитель главы Гамалеи заявил, что Россию накроет штамм коронавируса «Омикрон», уровень заболеваемости им будет очень высоким. Но в Томске случаев заболевания «Омикроном» еще не было зафиксировано.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.