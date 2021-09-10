Коронавирус в Томской области: данные на 10 сентября

96 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек, о летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 41 844 человека, 35 355 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 550 человек. Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 10 сентября за все время зафиксировано 10 202 новых случая заражения коронавирусом, вылечились — 9 485 человек.