В Томской области зафиксировали более тысячи случаев заражения ковидом за сутки

В Томской области за сутки зафиксировали 1 003 случая заражения коронавирусом (максимум за все время пандемии), 137 человек выздоровели. Госпитализирован 241 житель региона, о новых случаях смерти не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 76 318 человек, 65 115 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 718 человек. В эту статистику не входит Северск. По данным на 10 февраля, там за время пандемии выявили 22 613 подтверждённых случаев COVID-19, выздоровели 18 480 человек.

По всей России за сутки коронавирусом заболели 197 076 человек. Это новый максимум за все время пандемии. Выздоровели — 106 092 пациента, умерли — 701.