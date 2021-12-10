Коронавирус в Томской области: за сутки умер один человек

Таким образом, с начала пандемии ковид подтвердился у 58 110 жителей региона. Из них выздоровели 42 300 человек, известно о смерти 644 пациентов.

Северск в эту статистику не входит. По данным на сайте ФМБА России, на 9 декабря в городе за все время зафиксировано 16 411 случаев заболевания, 12 841 человек уже здоров.

В целом, ковидом с начала пандемии заболели свыше 9,9 миллионов граждан. За весь период в России, по официальным данным, умерли 287 180 человек. За последние сутки умерли 1 176 человек.