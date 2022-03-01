Коронавирус в Томской области. Данные на 1 марта

В целом, число заболевших в Томской области превысило 100 тысяч человек (100626 случаев, не считая Северска, где еще 26 тысяч случаев). Выздоровели 71 357 пациентов. Скончались по официальным данным 747 человек.

1673 случая ковида подтвердили за последние сутки в Томской области. Госпитализировано 177 пациентов. Выздоровели 916 человек, известно о трех летальных случаях.

За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 753 человека, на 99,8% больше по сравнению с 28 февраля. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 813 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 495 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 352 446 летальных исходов, выздоровели 13 748 465 человек.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тыс. населения. Рост фиксируется только в восьми регионах, а в 75 отмечается снижение. При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, а к концу марта она станет еще более управляемой. По его мнению, всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ больше не будет.