Коронавирус в Томской области. Данные на 1 марта

1673 случая ковида подтвердили за последние сутки в Томской области. Госпитализировано 177 пациентов. Выздоровели 916 человек, известно о трех летальных случаях.
В целом, число заболевших в Томской области превысило 100 тысяч человек (100626 случаев, не считая Северска, где еще 26 тысяч случаев). Выздоровели 71 357 пациентов. Скончались по официальным данным 747 человек.
За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 753 человека, на 99,8% больше по сравнению с 28 февраля. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 813 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 495 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 352 446 летальных исходов, выздоровели 13 748 465 человек.
По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тыс. населения. Рост фиксируется только в восьми регионах, а в 75 отмечается снижение. При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, а к концу марта она станет еще более управляемой. По его мнению, всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ больше не будет.