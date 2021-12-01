Коронавирус в Томской области: данные на 1 декабря

234 случая заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 202 человека. О новых случаях смерти от коронавируса не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 56 082 человек, 40 370 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 630 человек. В эту статистику не входит Северск. По данным на 1 декабря, в городе за все время выявили 15 879 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 401 человек. За прошедшую неделю​​​ ​в Северске ​составлено 48 протоколов за нарушение масочного режима и 15 — за отсутствие QR-кодов или справок от медицинских организаций.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин внес изменения в постановление, регламентирующее режим повышенной готовности в регионе. Согласно новой версии документа, режим ограничений стал бессрочным. При этом, часть ограничений смягчилась. В частности, томичам разрешили ходить в торговые центры без предъявления QR-кода, общепиту разрешили работать в ночное время. Также разрешено проведение массовых мероприятий (в том числе, корпоративов) для вакцинированных томичей. «Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились с прошлой недели на 10%, — прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать. Но это не отменяет нашей большой настороженности по отношению к болезни. Если мы увидим рост, если темпы вакцинации снизятся — условия режима снова будем пересматривать».