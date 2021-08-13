Коронавирус в Томской области: четыре человека умерли за сутки

124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о четырех летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 38 759 человек, 33 976 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 524 человек. Однако губернатор региона Сергей Жвачкин заявил, что область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 13 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 703 случая заражения коронавирусом, 8 905 человек выздоровели.

Отметим, сегодня в России снова повторен рекорд по количеству умерших от коронавируса — 815 человек за сутки. В общей сложности от ковида в России умерло 168 864 человека. Предыдущий рекорд — 808 человек — был зафиксирован вчера.