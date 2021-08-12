Коронавирус в Томской области: данные на 12 августа

В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 38 635 человек. Из них выписали 33 927 пациентов. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 520 человек.

122 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Томской области за последние сутки. 42 пациента выписали. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о новых летальных случаях.

Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 12 августа на территории города с начала пандемии выявлено​ ​9 673 случая заболевания. Выздоровело 8 881 человек.

Отметим, сегодня в России снова повторен рекорд по количеству умерших от коронавируса — 808 человек за сутки. В общей сложности от ковида в России умерло 168 049 человек.