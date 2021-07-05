Коронавирус в Томской области: 62 новых случая ковида в регионе
62 новых случая ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали десять человек. О летальных случаях не сообщается.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Томской области развернуто 1584 койки для лечения больных ковидом. 275 из них свободны. В регионе формируется резервный список организаций для открытия в них респираторных госпиталей в случае необходимости.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 34 504 томича, из них 32 735 человек выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 476 человек.
Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 2 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 102 случая заражения ковидом, 7 745 человек выздоровели.
За последние сутки в России выявлено 24 353 случая COVID-19.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 635 294 человека в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 083 441 человека. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 июля остаются 927 247 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось 138 579 человек.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что новые партии вакцин от коронавируса поступают в регионы России фактически ежедневно. «Поступление вакцины идет фактически ежедневно, потому что темпы вакцинации нарастают, логистическая компания адаптировала поставки, поэтому вакцина поступает своевременно», — заявил он журналистам в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.
25 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что COVID-19 можно остановить всеобщей вакцинацией, однако затягивать ее процесс нельзя из-за появления новых мутаций инфекции. Она подчеркнула, что важно вакцинировать минимум 60% населения.