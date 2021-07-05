Коронавирус в Томской области: 62 новых случая ковида в регионе

62 новых случая ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали десять человек. О летальных случаях не сообщается.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Томской области развернуто 1584 койки для лечения больных ковидом. 275 из них свободны. В регионе формируется резервный список организаций для открытия в них респираторных госпиталей в случае необходимости.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 34 504 томича, из них 32 735 человек выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 476 человек.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 2 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 102 случая заражения ковидом, 7 745 человек выздоровели.