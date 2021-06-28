Коронавирус в Томской области: 57 новых случаев за сутки

57 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 49 человек.

За все время в регионе ковид подтвердился у 34 028 человек. Из них выздоровели 32 397 пациентов. Скончались от инфекции в регионе, по официальным данным, 468 человек. О новых подтвержденных случаях смерти не сообщается.

Областные власти объявили об открытии респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта. «В новом госпитале общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров сейчас размещены 249 коек, все оборудованы системой подачи кислорода, предусмотрена возможность увеличить количество коек как минимум вдвое. Отделение интенсивной терапии на 16 коек обеспечено необходимым оборудованием для выполнения реанимационных действий», — сообщают власти региона.