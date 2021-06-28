{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Коронавирус в Томской области: 57 новых случаев за сутки
Новости

Коронавирус в Томской области: 57 новых случаев за сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
15 часов назад

57 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 49 человек.

За все время в регионе ковид подтвердился у 34 028 человек. Из них выздоровели 32 397 пациентов. Скончались от инфекции в регионе, по официальным данным, 468 человек. О новых подтвержденных случаях смерти не сообщается.

Областные власти объявили об открытии респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта. «В новом госпитале общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров сейчас размещены 249 коек, все оборудованы системой подачи кислорода, предусмотрена возможность увеличить количество коек как минимум вдвое. Отделение интенсивной терапии на 16 коек обеспечено необходимым оборудованием для выполнения реанимационных действий», — сообщают власти региона. 

За последние сутки в России выявлено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них только у 3046 (14,1%) нет проявлений болезни.

Всего в стране ковид с начала пандемии подтвержден у 5 472 941 человека в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 969 340 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28.06.2021 остаются 757 762 человека. 

За весь период в России от коронавируса скончалось 133 893 человека.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.