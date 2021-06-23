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Главная Новости Коронавирус в Томской области: 53 новых случая
Новости

Коронавирус в Томской области: 53 новых случая

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

53 новых случая ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели шесть человек. 

С начала пандемии ковид подтвержден у 33 732 пациентов. 31 981 из них здоровы. 459 скончались. 

Северск в данную статистику не входит. Там по состоянию на 23 июня выявлено​ ​7910 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7668 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 61​ ​ пациент,​ 81​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.

Пресс-служба мэрии отмечает, что из-за роста числа заболевших в Томске усиливают меры санитарной безопасности.

«Призываю всех томичей ответственно отнестись к соблюдению санитарных требований и принять все меры, чтобы обезопасить от инфекции себя и близких. Тем более что статистика по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране растет», — подчеркнул в ходе селекторного совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

С 2020 года на территории Томской области действует режим «повышенная готовность». Он предусматривает комплекс мероприятий и требований, направленных на обеспечение санитарной защиты населения. Это санитарная обработка салонов транспорта, помещений объектов потребительского рынка и социальной сферы и др. Обязательными для населения остаются масочный режим в общественных местах и транспорте, социальная дистанция не менее 1,5 метров.

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