Коронавирус в Томской области: 275 случаев за сутки

275 случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 51 пациента. О новых смертях не сообщается.

С начала пандемии ковид подтвердился у 52 393 жителей региона. Из них здоровы 39 115 человек. 613 пациентов, по официальным данным, скончались. Таким образом, лечение от ковида в регионе продолжают свыше 12 тысяч человек. В регионе, по данным облздрава, 21% свободных коечных мест. При этом ранее, губернатор Томской области заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом.

«Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5 %, прошлую неделю — 5 %, то последние дни у нас уже нет роста. Благодаря чему? Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили нерабочие дни еще на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом», — сказал он.