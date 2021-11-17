Коронавирус в Томской области: 275 случаев за сутки

275 случаев заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 51 пациента. О новых смертях не сообщается.
С начала пандемии ковид подтвердился у 52 393 жителей региона. Из них здоровы 39 115 человек. 613 пациентов, по официальным данным, скончались. Таким образом, лечение от ковида в регионе продолжают свыше 12 тысяч человек. В регионе, по данным облздрава, 21% свободных коечных мест. При этом ранее, губернатор Томской области заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом.
«Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5 %, прошлую неделю — 5 %, то последние дни у нас уже нет роста. Благодаря чему? Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили нерабочие дни еще на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом», — сказал он.
За последние сутки в России выявлено 36 626 случаев COVID-19.
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 9 182 538 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 882 836 человек. Скончались от ковида по официальным данным 259 084 человека.
Накануне действие санитарно-эпидемических правил профилактики ковида в России продлили до 2024 года. Роспотребнадзор также разрешил гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией или прошедшим полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания.