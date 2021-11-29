Коронавирус в Томской области: 252 новых случая, 149 человек пациентов выписали

252 жителя Томской области заболели ковидом за сутки. Выздоровели 149 человек. Оперштаб сообщает о смерти трех пациентов с ранее подтвержденным ковидом.
С начала пандемии вирус официально подтвердился у 55 603 жителей Томской области. Из них 39 972 пациента уже здоровы. Скончались, по официальным данным, 630 пациентов.
Прививку от коронавируса поставили больше 458 тысяч жителей региона. В конце прошлой недели регион получил очередную крупную партию вакцины: 31 200 доз «Спутник Лайт» и 24 000 – «Спутник V». Вакцины распределили во все медицинские организации региона, в том числе в мобильные пункты.
Президент РФ Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.
За последние сутки в России выявлено 33 860 случаев COVID-19 в 85 регионах.
С начала пандемии в стране ковид подтвердился у 9 604 233 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 295 811 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.11.2021 остаются 1 785 055 человек.
Также за сутки зафиксировано 1 209 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 273 964 человека.