Коронавирус в Томской области: 252 новых случая, 149 человек пациентов выписали

252 жителя Томской области заболели ковидом за сутки. Выздоровели 149 человек. Оперштаб сообщает о смерти трех пациентов с ранее подтвержденным ковидом. С начала пандемии вирус официально подтвердился у 55 603 жителей Томской области. Из них 39 972 пациента уже здоровы. Скончались, по официальным данным, 630 пациентов.

Прививку от коронавируса поставили больше 458 тысяч жителей региона. В конце прошлой недели регион получил очередную крупную партию вакцины: 31 200 доз «Спутник Лайт» и 24 000 – «Спутник V». Вакцины распределили во все медицинские организации региона, в том числе в мобильные пункты.

Президент РФ Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.