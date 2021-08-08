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Главная Новости Коронавирус в Томской области: 122 случая за сутки, шестеро пациентов умерли
Новости

Коронавирус в Томской области: 122 случая за сутки, шестеро пациентов умерли

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

122 случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Томской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Согласно его данным, в Томской области за сутки выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, 48 – выздоровели. Всего с начала пандемии и по 8 августа в Томской области зафиксировано 38 147 случаев заражения коронавирусом, 33 760 человек выздоровели, 512 скончавшихся от COVID-19.

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