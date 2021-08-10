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Коронавирус в Томской области: данные на 10 августа
123 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Томской области. 42 пациента выписали. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о летальных случаях за сутки.
В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 38 388 человек. Из них выписали 33 841 пациента. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 520 человек.
Северск не входит в общую статистику по региону. По состоянию на 10 августа на территории города с начала пандемии выявлено 9 592 случая заболевания. Выздоровело 8 834 человека.