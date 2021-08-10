Коронавирус в Томской области: данные на 10 августа

123 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Томской области. 42 пациента выписали. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о летальных случаях за сутки.

В целом, в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 38 388 человек. Из них выписали 33 841 пациента. По официальным данным, от ковида в регионе скончались 520 человек.