Коронавирус в Томске. Данные на 29 апреля

25 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 20 человек. Лечение сейчас продолжают 590 человек.
С начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 101 человека. Выписали 31 115 пациентов. Известно о 395 летальных случаях.
За весь период по России умерло 109 731 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 128,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 323 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 504 тыс. 832 человека.
Накануне агентство Bloomberg сообщило о третьей волне коронавируса в России. Оперативный штаб назвал сведения Bloomberg «абсолютно неверными» и заявил, что ситуация находится под контролем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее указывала на то, что разделять пандемию на волны неправильно, так как заболевание, по ее словам, скорее всего, носит сезонный характер, и в начале лета может быть очередной спад.