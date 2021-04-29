Коронавирус в Томске. Данные на 29 апреля

С начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 101 человека. Выписали 31 115 пациентов. Известно о 395 летальных случаях.

25 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 20 человек. Лечение сейчас продолжают 590 человек.

За весь период по России умерло 109 731 человек.





По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 128,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 323 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 504 тыс. 832 человека.





Накануне агентство Bloomberg сообщило о третьей волне коронавируса в России. Оперативный штаб назвал сведения Bloomberg «абсолютно неверными» и заявил, что ситуация находится под контролем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее указывала на то, что разделять пандемию на волны неправильно, так как заболевание, по ее словам, скорее всего, носит сезонный характер, и в начале лета может быть очередной спад.