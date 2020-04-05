Коронавирус в Томске: актуальное на 5 апреля

В Томской области продолжает действовать режим самоизоляции. В инфекционных отделениях региона находятся 30 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.





В больнице №3 Томска – 18 человек: у 11 диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у семи ПЦР-тесты в работе.

В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.





На утро, 5 апреля, в Томской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, отметили в штабе.





В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы.





Всего на сегодня в России зарегистрировано 4731 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 смерти, выздоровели 333 человека. В Сибири известно о 107 случаях заражения.





Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто работает, а также до ближайшего магазина, аптеки, для прогулки с собакой или до контейнерной площадки. Томск сейчас патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Они узнают у томичей на улицах, куда они идут, и напоминают о рекомендации находиться дома.





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