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05 апреля,
2020
Новости

Коронавирус в Томске: актуальное на 5 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области продолжает действовать режим самоизоляции. В инфекционных отделениях региона находятся 30 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб. 


В больнице №3 Томска – 18 человек: у 11 диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у семи ПЦР-тесты в работе.

В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.


На утро, 5 апреля, в Томской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, отметили в штабе.


В Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы.


Всего на сегодня в России зарегистрировано 4731 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 смерти, выздоровели 333 человека. В Сибири известно о 107 случаях заражения. 


Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто работает, а также до ближайшего магазина, аптеки, для прогулки с собакой или до контейнерной площадки. Томск сейчас патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Они узнают у томичей на улицах, куда они идут, и напоминают о рекомендации находиться дома.


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