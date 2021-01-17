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17 января,
2021
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Новости

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В январе «антилидерство» по выявленным случаям коронавируса в Сибири перешло к Омской области и Красноярскому краю (по 5%), сообщает ИЦК. 

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

За ними с равными показателями идут сразу три региона: Хакасия, Алтайский край и Иркутская область (по 4%). Третье место досталось четверке регионов — Томская область делит его с Новосибирской, Кузбассом и Алтаем (по 3%).

ИЦК отмечает, что планку в 51 тысячу заболевших за все время — преодолел Красноярский край. Иркутская область преодолела планку в 44 тысячи инфицированных, в 35 тысяч — Алтайский край, Омская область перешла планку в 33 тысячи, Новосибирская область — в 30 тысяч. В 27 тысяч — Кузбасс. Томская область перешагнула планку в 26 тысяч. Республика Хакасия преодолела планку в 19 тысяч заболевших, Республика Тыва — в 15 тысяч, Республика Алтай — в 14 тысяч

В Томской области прирост жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», резко снизился с 6 до 3%.


Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии.


Томская область преодолела порог в 26 тысяч заболевших COVID-19. Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания на неделе зафиксирован здесь 1 января — 182 человека за сутки.


Прирост заболевших COVID-19 в Сибири снизился до 4%. Таким образом, общая картина в Сибирском федеральном округе — хуже, чем в Томской области.


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