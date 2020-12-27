Коронавирус в Сибири: главное за неделю

В Сибири за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечается, как и на прошлой неделе в Республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 8% больше, сообщает Информационный центр по коронавирусу.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 5%, что составляет 13 269 человек.

Самый низкий прирост за неделю отмечен сразу в трех регионах: в Республике Тыва, Кемеровской и Новосибирской областях заболевших коронавирусом стало на 4% больше.





Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 14 028 человек за неделю.

Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Красноярском крае – 3 030 человек. На втором месте Иркутская область – 1 749 человек выздоровевших. На третьем - Омская область – 1 674 человека.