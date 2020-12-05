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05 декабря,
2020
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Новости

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечается, как и на прошлой неделе — в Республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 11% больше. Об этом сообщает ИЦК. 

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

Самый низкий прирост за неделю отмечен в Республике Тыва – здесь заболевших коронавирусом стало на 5 процентов больше.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 16 944 человека за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Омской области – 3 038 человек. На втором месте Красноярский край – 2 364 человека. На третьем месте Алтайский край – 1 897 человек выздоровевших.

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 562 человека.
Максимальное количество приходится на Красноярский край – здесь скончались 162 человека, в Иркутской области – 95 человек, в Омской области – 89 человек.

Общее количество умерших в Сибири за весь период пандемии – 4 979 человек.

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

Томская область входит в ТОП-3 субъектов в Сибири с самым высоким процентом прироста заболевших

Томская область все так же занимает второе место в ТОП-3 субъектов СФО с самым высоким процентом прироста заболевших. Она делит его с Омской областью. На этой неделе Томская область преодолела порог в 19 тысяч заболевших COVID-19.
Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания на неделе зафиксирован здесь 2 и 5 декабря — 205 человек за сутки.


За весь период в Томской области установлено 19 443 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 14 620, умерших 178. 

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 222 605 случаев COVID-19, что составляет 9% от общего числа по России.



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