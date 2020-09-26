Коронавирус в Сибири: главное за неделю

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В Сибири за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости снова отмечен в Республике Алтай, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 16% больше.



Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 5%, что составляет 4 958 человек.

Одновременно самый низкий прирост пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в Иркутской и Новосибирской областях. В этих регионах количество инфицированных за неделю увеличилось на 3% в каждом. Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4 376 человек за неделю.



В четырех регионах Сибири количество выздоровевших пациентов за неделю превысило количество выявленных заболевших. Это Алтайский край, Иркутская, Новосибирская и Томская области.

Летальные случаи на прошедшей неделе зафиксированы в девяти регионах СФО. Всего за неделю в Сибири от COVID-19 скончались 135 человек. Из них наибольшее число в следующих регионах: Алтайский край – 26 человек, Новосибирская область – 25 человек, Омская область – 20 человек.

Общее количество умерших в Сибири за весь период – 2 032 человека.