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03 октября,
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Коронавирус в Сибири: главное за неделю

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Сибири за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечен в Республике Алтай, сообщает  Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 16 % больше.

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 6 %, что составляет 5883 человека. Самый низкий прирост – 3 % – в Иркутской области. В Красноярском крае, Омской области и республике Тыва прирост за неделю составил 4 %.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4633 человека за неделю. В трех регионах Сибири количество выздоровевших пациентов за неделю превысило количество выявленных заболевших — это Иркутская и Омская области и Республика Хакасия.

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

Всего за неделю в Сибири от COVID-19  умерли 130 человек. Наибольшее число в следующих регионах: Омская область – 26 человек, Новосибирская область – 25 человек, Алтайский край – 24 человека.


В трех регионах не было зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом – это Республика Алтай, Республика Тыва и Хакасия.

Общее количество умерших в СФО за весь период – 2162 человека.

Коронавирус в Сибири: главное за неделю

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