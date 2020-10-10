Коронавирус в регионах Сибири: главное за неделю

В Сибири за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечен в Республике Алтай, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 17% больше.
Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 6%, что составляет 7 136 человек. Самые низкий прирост - 3% - в Республике Тыва. В Новосибирской и Иркутской области рост составил 4%. В Красноярском крае прирост за неделю составил 5%.
Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4 574 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Алтайском крае – там выписано 743 человека. На втором месте Иркутская область – 700 выздоровевших. На третьем – Кемеровская область – здесь выписано за прошедшую неделю 643 человека.
Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 150 человек. Республика Хакасия и Республика Алтай – два региона, где не было зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом. В остальных — скончались от одного до 37 человек. Максимальное количество приходится на Алтайский край, Омскую и Новосибирскую области. В этих регионах за неделю подтверждено 37, 27 и 26 летальных случаев соответственно.
Общее количество умерших в СФО за весь период – 2 312 человек.
Томская область по итогам суток опустилась на две позиции и находится на 24-м месте в списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших продолжает превышать 100 человек. Выявлено 139 положительных диагнозов COVID-19, на 8 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших пациентов значительно уступает числу заболевших - 88 человек выписаны из стационаров, на три меньше, чем вчера. Летальных исходов за сутки не отмечено.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 285 084 заболевших в 85 регионах.
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