Коронавирус в регионах Сибири: главное за неделю

В Сибири за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечен в Республике Алтай, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 17% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 6%, что составляет 7 136 человек. Самые низкий прирост - 3% - в Республике Тыва. В Новосибирской и Иркутской области рост составил 4%. В Красноярском крае прирост за неделю составил 5%.





Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4 574 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Алтайском крае – там выписано 743 человека. На втором месте Иркутская область – 700 выздоровевших. На третьем – Кемеровская область – здесь выписано за прошедшую неделю 643 человека.





Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 150 человек. Республика Хакасия и Республика Алтай – два региона, где не было зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом. В остальных — скончались от одного до 37 человек. Максимальное количество приходится на Алтайский край, Омскую и Новосибирскую области. В этих регионах за неделю подтверждено 37, 27 и 26 летальных случаев соответственно.