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21 ноября,
2020
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Новости

Коронавирус в регионах Сибири: главное за неделю

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечается в Республике Хакасия. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 13% больше.

Коронавирус в регионах Сибири: главное за неделю

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 8%, что составляет 14 131 человек.


Самый низкий прирост за неделю отмечен в Новосибирской области – 6%. Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 13 585 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Красноярском крае – 2 274 человека. На втором месте Иркутская область – 2 078 человек. На третьем месте Кемеровская область – 1 513 человек выздоровевших.


Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 443 человека.


Максимальное количество приходится на Иркутскую область – здесь скончались 106 человек, на втором месте – Красноярский край – 103 человека, в Алтайском крае скончались 67 человек.


Общее количество умерших в СФО за весь период пандемии – 3 959 человек.

Коронавирус в регионах Сибири: главное за неделю

Томская область по итогам суток опустилась на четыре позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 33-м месте. Сегодня поставлено 199 положительных диагнозов COVID-19, на 10 меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших вновь превысило число заболевших — 231 человек выписан из стационаров. Летальных исходов за сутки не отмечено.

Коронавирус в регионах Сибири: главное за неделю

В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 194 439 случаев COVID-19, что составляет 10% от общего числа по России. 


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