Коронавирус в регионах Сибири: главное за неделю

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечается в Республике Хакасия. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 13% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 8%, что составляет 14 131 человек.





Самый низкий прирост за неделю отмечен в Новосибирской области – 6%. Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 13 585 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Красноярском крае – 2 274 человека. На втором месте Иркутская область – 2 078 человек. На третьем месте Кемеровская область – 1 513 человек выздоровевших.





Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 443 человека.





Максимальное количество приходится на Иркутскую область – здесь скончались 106 человек, на втором месте – Красноярский край – 103 человека, в Алтайском крае скончались 67 человек.





Общее количество умерших в СФО за весь период пандемии – 3 959 человек.

