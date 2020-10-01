Коронавирус в регионах Сибири: что происходило с заболеваемостью в сентябре

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал, как менялись доли регионов в выявленных случаях COVID-19 в Сибири.

Напомним, что эпидемия коронавируса в Сибири началась позже, чем в центральной части России. В СФО 1 апреля было зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. На 30 сентября — 110 072 поставленных диагноза.





«В августе в Сибири ситуация с развитием эпидемии по большей части стабилизировалась. Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области, хотя и снизили долю в общей картине по СФО, но продолжали определять общие эпидемические тенденции. Сентябрь, несмотря на отмеченное постепенное понижение заболеваемости в целом по округу, в своей последней декаде принес новое обострение в ряде субъектов — например, резкий прирост суточной заболеваемости в Кузбассе», — отмечают эксперты.





За месяц в Красноярском крае доля по заболевшим в СФО снизилась с 19 до 18%. Однако край удерживает «антилидерство» по этому показателю. Кроме того, регион лидирует также по числу заболевших — к концу месяца здесь преодолен порог в 20 тысяч инфицированных, месячный прирост составил 3131 случая (2-е место). Край остается на 3-ем этапе снятия ограничений.





Иркутская область еще более ощутимо снизила за месяц свою долю заболевших среди регионов Сибири — с 19 до 17%. За месяц область преодолела порог в 19 тысяч инфицированных, а прирост выявленных случаев за август — 2266, это 3-й по величине количественный показатель в СФО. Режим ограничений продлен здесь по 12 октября.





Доля Алтайского края в общем списке сибирских регионов осталась неизменна — 13%. За месяц регион преодолел порог в 13 тысяч инфицированных, месячный прирост составил 2103 случаев заболевания.





Новосибирская область снизила долю в общей статистике СФО — с 13 до 12%. Количество заболевших в сентябре превысило 13 000 человек, прирост составил 1743 случая. Режим ограничений продлен здесь по 31 октября.





Омская область в конце сентября также, как и Алтайский край, сохранила свою долю в СФО — 10% от общего количества заболевших. Регион перешел порог в 11 тысяч зарегистрированных случаев COVID-19, количественный прирост составил 1746 инфицированных.





Республика Тыва продолжила снижение доли среди регионов СФО — с 8 до 7%. Несмотря на то, что в сентябре республика преодолела порог в 7 тысяч инфицированных, количественный прирост здесь самый малый — 928 случаев за месяц.





Томская область увеличила долю с 6 до 7%. В течение месяца область перешла порог в 7 тысяч зарегистрированных случаев. Власти объявили о второй волне коронавируса. Режим ограничений продлен до 1 ноября.





Хакасия в сентябре преодолела показатель в 4 тысячи случаев COVID-19, но количественный прирост малый — 966 инфицированных.





Республика Алтай остается регионом со средним показателем количественного прироста случаев заражения за месяц — 1385.