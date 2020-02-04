Коронавирус в Китае обвалил цены на нефть

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Шокирующую цифру падения спроса на нефть в Китае — 20%, или 3 млн баррелей в день, по сравнению со средним уровнем января — опубликовал Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с положением в китайской энергетической отрасли. Издание называло обвал спроса крупнейшим с момента кризиса 2008–2009 года и самым резким с 11 сентября 2001-го. Впервые с января 2019 года цена за баррель североморской нефти опустилась ниже 55 долларов. С 20 января цены на нефть снизились почти на 15%. Как предполагают аналитики Citigroup, цена барреля может дойти до $47.



Фото: Томскнефть

С 2016 года Китай — крупнейший в мире импортер нефти. Страна ежедневно потребляет около 14 млн баррелей из 100 млн, добываемых в мире. Чтобы остановить падение цен, организация ОПЕК+ (в нее входят члены ОПЕК и Россия) собирается принимать срочные меры по сокращению добычи. Технический комитет ОПЕК+ встретится в Вене уже 4–5 февраля. Полноценная встреча в составе министров энергетики, которая ранее была назначена на март, пройдет 14–15 февраля. По данным Bloomberg, Саудовская Аравия настаивает на встрече как можно скорее, Россия выступает против.

Для российской экономики пока падение цен на нефть не катастрофа. Из-за бюджетного правила российской валюте вряд ли грозит серьезное ослабление даже при нынешнем обвале цен. А вот для нефтяных компаний сокращение добычи, если о нем договорится ОПЕК+, будет означать неизбежное падение прибыли.