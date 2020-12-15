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15 декабря,
2020
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Коронавирус в Томской области: 195 случаев за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За сутки в Томской области выявили еще 195 положительных диагнозов COVID-19, это на восемь больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших снова почти сравнялось с числом заболевших — 194 человека выписаны из стационаров, на шесть больше, чем вчера. Летальных исходов за сутки не отмечено.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 74-х человек, у 92-х признаки ОРВИ, у 29-ти – пневмония. 


​За весь период в Томской области установлены 21 422 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 16 696.

Коронавирус в Томской области: 195 случаев за сутки

В России за сутки зафиксировано 26 689 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день ковид официально выявлен у 2,7 млн россиян.

​За весь период по России умерло – 47 968 человек.

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