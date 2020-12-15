Коронавирус в Томской области: 195 случаев за сутки

За сутки в Томской области выявили еще 195 положительных диагнозов COVID-19, это на восемь больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших снова почти сравнялось с числом заболевших — 194 человека выписаны из стационаров, на шесть больше, чем вчера. Летальных исходов за сутки не отмечено.