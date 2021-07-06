Коронавирус стал причиной смерти пяти человек в Томской области

Оперативный штаб 6 июля сообщил о пяти умерших от коронавируса за сутки в Томской области. Также подтвердился 71 случай заражения.

Таким образом, за все время пандемии от коронавируса умерли 481 человек. В официальную статистику смертности входят лишь те случаи, когда по результатам патологоанатомического исследования причиной смерти становится инфекция, а не сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 34 575 томичей, из них 32 754 человека выздоровели.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 2 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 102 случая заражения ковидом, 7 745 человек выздоровели.

За последние сутки в России выявлено 23 378 случая COVID-19 в 85 регионах.



Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 658 672 человека в 85 регионах. Выздоровели 5 101 852 человека. За весь период в России от коронавируса скончалось 139 316 человек.