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Коронавирус стал причиной смерти еще двух человек в Томской области

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Региональный оперштаб опубликовал статистику новых случаев заражений коронавирусной инфекцией и смертей на 26 сентября.

В Томской области официально зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусом за стуки. Таким образом, общее количество заболевших дошло до 43 285 случаев. Летальным исходом закончились два случая болезни в регионе. Отметим, в статистику смертности, которую ведет оперштаб, входят те случаи, когда патологоанатом после вскрытия установил, что смерть наступила именно от коронавируса, а не от сопутствующих заболеваний. Общее количество смертей в Томской области за время пандемии - 563. Выздоровели за все время в регионе 36 353 пациента, за последние сутки - 61 человек.

Отметим, в статистику заболеваемости и смертности по региону не входит Северск. Там ее ведет ФМБА. По их последним данным, на 24 сентября в ЗАТО с начала пандемии зарегистрировано 10 464 случая заболевания коронавирусом, 9 703 человека выздоровели.

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