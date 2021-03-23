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23 марта,
2021
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Новости

Коронавирус стал причиной смерти еще шести жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

О смерти сразу шести жителей Томской области от коронавирусной инфекции сообщили федеральный и региональный оперштабы. Количество умерших от COVID-19 в регионе дошло до 344.

Коронавирус стал причиной смерти еще шести жителей Томской области

Как уточнили в томском оперштабе, все умершие пациенты входили в группу риска по возрасту — были старше 60 лет и имели хронические заболевания — гипертонию, сахарный диабет, ожирение, ишемическую болезнь сердца, ишемию головного мозга, онкологию. Также течение болезни, как уточнили в штабе, осложнилось двухсторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком и респираторным дистресс-синдромом. Отметим, в статистику смертности от коронавируса входят лишь те случаи, когда по результатам вскрытия доказано, что смерть наступила именно от COVID-19, не от других сопутствующих заболеваний.


Всего за прошедшие сутки официально коронавирус в Томской области выявили у 30 человек, за все время — 31 158 человек. Выздоровели за сутки 42 человека, за все время — 29 980 человек. При этом в региональную статистику не входят данные по Северску, их отдельно учитывает Управление № 81 ФМБА России. По их данным на 23 марта, в Северске за все время пандемии коронавирус фиксировали у 7402 человек.

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